​Денежные переводы из Азербайджана в Грузию возросли на 28%

В сентябре из Азербайджана в Грузию переведено 2 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального банка Грузии.

Доля Азербайджана в общем объеме переводов в Грузию составила 1,34%.

В отчетном периоде объем денежных переводов в соседнюю страну сократился на 28%.

В сентябре в соседнюю страну из зарубежных стран в целом поступило 149,8 млн долларов, что на 18,3 млн долларов или 13,9% превышает показатель за прошлый год.

Объем денежных переводов из Грузии в другие страны возрос на 6,5% - до 20,5 млн долларов.