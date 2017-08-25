День знаний в Москве не будут переносить из-за Курбан-байрама

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Госдуме и Совете Федерации не поддержали идею переноса Дня знаний на 4 сентября из-за праздника Курбан-байрам, который в этом году пришелся на 1 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Не вижу никаких причин, почему нельзя было бы 1 сентября провести одновременно и День знаний, и Курбан-байрам. С глубочайшим уважением отношусь к мусульманам России… Но мне кажется, не надо искусственно провоцировать конфликты. Повторю, одно другому не мешает», - цитирует агентство первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина.

Со Смолиным согласился член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Олег Казаковцев. Он заявил, что Россия – это светское государство, и не стоит нарушать существующую традицию. В то же время он допустил, что День знаний может быть перенесен руководствами школ, однако назвал такое развитие событий нежелательным.

Ранее глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов заявил, что в ряде школ День знаний будет перенесен на 4 сентября из-за совпавших на один день праздников. По его словам, 1 сентября «большое количество верующих будет приходить в культовые объекты».

Пресс-секретарь Совета муфтиев России Гульнур Газиева сообщила порталу iz.ru, что праздничные линейки в школах, находящихся возле мечети, будут перенесены на час-полтора вперед. Речь идет о школах Мещанского района, где расположена Московская соборная мечеть. По словам Газиевой, о переносе Дня знаний на 4 сентября речи не идет.