Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Армении наступил "день тишины" перед конституционным референдумом. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, любая агитация "за" или "против" проекта реформ запрещена с 00:00 субботы до 20:00 воскресенья, когда закроются все участки для голосования.

Референдум по принятию конституционных поправок, предусматривающих переход к парламентской форме правления, состоится в Армении 6 декабря.



Согласно проекту, президент Армении, полномочия которого будут существенно урезаны, избирается сроком на семь лет (вместо нынешних пяти) не общенациональным голосованием, а парламентом. Один и тот же человек может быть избран президентом всего один раз.

Группа наблюдателей от СНГ накануне прибыла в Ереван для участия в мониторинге в день проведения референдума 6 декабря.



