День похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен днем траура

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ День похорон французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура будет объявлен в Армении днем траура. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я планировал встретиться с Азнавуром во время саммита Франкофонии в Ереване. Я не был лично знаком с ним. Шарль Азнавур, как национальный герой, преданный армянскому народу, внес большой вклад в становление нашей страны",- заявил Пашинян.

Напомним, Ш. Азнавур скончался накануне в Париже в возрасте 94 лет.