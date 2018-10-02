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    День похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен днем траура

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ День похорон французского шансонье армянского происхождения  Шарля Азнавура будет объявлен в Армении днем траура. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом  заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    "Я планировал встретиться с Азнавуром во время саммита Франкофонии в Ереване. Я не был лично знаком с ним. Шарль Азнавур, как национальный герой, преданный армянскому народу, внес большой вклад в становление нашей страны",- заявил Пашинян.

    Напомним, Ш. Азнавур скончался накануне в Париже в возрасте 94 лет. 

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