День общенационального траура наступил в Казахстане

В Казахстане наступил день общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате беспорядков в регионах страны.

В Казахстане наступил день общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате беспорядков в регионах страны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в тексте указа, подписанного главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

"В связи с гибелью людей… объявить 10 января 2022 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в тексте указа, подписанного главой государства Токаевым 8 января.

Напомним, что ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Аты произошли столкновения протестующих с силовиками. Утром 5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. В стране введен режим чрезвычайного положения. В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.