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День независимости Азербайджана отмечается в Грузии серией мероприятий

День независимости Азербайджана отмечается в Грузии серией мероприятий
В регионе
28 мая 2024 г. 11:39
День независимости Азербайджана отмечается в Грузии серией мероприятий

День независимости Азербайджана отмечается в Грузии серией мероприятий.

Как сообщает грузинское бюро Report, при поддержке посольства Азербайджана в этой стране в Тбилиси и в ряде регионов Грузии прошли праздничные мероприятия, посвященные 28 Мая - Дню независимости.

28 мая посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и сотрудники посольства, глава представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов, сотрудники компании, азербайджанские бизнесмены и общественные деятели собрались в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси, чтобы почтить память общенационального лидера, основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Они возложили венок и цветы к памятнику великого лидера.

Затем участники мероприятия почтили память основателей Азербайджанской Демократической Республики Фатали Хана Хойского и Гасан Бека Агаева в пантеоне выдающихся азербайджанцев, расположенном в Ботаническом саду Тбилиси.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Müstəqillik Günü Gürcüstanda silsilə tədbirlərlə qeyd olunur

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