День Каспия впервые отпразднуют в России с участием стран региона

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Представители стран "Каспийской пятерки" примут участие в праздновании Дня Каспия, который впервые широко отметят в России; торжества пройдут в Астрахани 12 августа. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент международного экологического фонда "Чистые моря", летчик-космонавт Сергей Крикалёв.

По его словам, в мероприятии примут участие все прикаспийские страны- Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран.

Праздник День Каспия призван стать новой площадкой для открытого диалога представителей общественных организаций, бизнеса и государственной власти стран "Каспийской пятерки" в неофициальном формате. Организационный комитет мероприятия возглавил губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

В рамках Дня Каспия запланировано проведение выставки инноваций, парада достижений народного творчества прикаспийских стран, работа по вопросам предотвращения загрязнения Каспийского моря. Ученые-экологи, предприниматели и представители власти встретятся на одной площадке, чтобы вместе найти оптимальные пути решения, в том числе, для выработки позиции к очередной официальной конференции сторон Тегеранской конвенции.

День Каспия отмечается ежегодно 12 августа, именно в этот день вступила в силу рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция).