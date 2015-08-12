Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ День Каспия открывается сегодня в Астрахани. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в рамках Дня Каспия 12-13 августа состоится ряд мероприятий с участием представителей всех прикаспийских стран.

Так, в Астрахани пройдет выставка инноваций, откроется большой экологический форум с участием представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Вечером его участники выпустят молодь осетровых рыб на набережной Волги.

В рамках заседаний круглых столов ученые, представители бизнеса и власти Прикаспийских государств обсудят вопросы защиты уникальной экосистемы моря, сохранения и воспроизводства его рыбных ресурсов.

Откроется также выставка фотографии Земли, сделанных из космоса Героем России, Героем Советского Союза, летчиком- космонавтом Сергеем Крикалевым.

13 августа в рамках дня Каспия продолжат работу круглые столы и выставки.

12 августа 2006 года вступила в силу рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), которая была подписана представителями правительств пяти прикаспийских стран. С этого момента в Астрахани ежегодно отмечают День Каспия. В этом году официальный модератор празднования - международный экологический фонд "Чистые моря".