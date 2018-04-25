Демонстранты вновь собрались в Ереване на акцию протеста и перекрыли ряд центральных улиц - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Протестующие перекрыли ряд центральных улиц Еревана, наблюдается большое скопление полицейских сил и спецсредств, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Лидер оппозиции, депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян заявил о продолжении акций протеста и анонсировал митинг на площади Республики сегодня в 19:00. Он отметил, что из Мартуни в Ереван направляется автоколонна для поддержки протестующих.

Полиция взяла под контроль все правительственные здания в районе площади Республики в Ереване, где проходит митинг оппозиции.

Секретарь оппозиционной парламентской фракции "Царукян" Ваге Энфиаджян написал на своей странице в Facebook, что присоединяется к акции протеста и призвал своих партийных товарищей также поддержать движение.

*** 11:06

Демонстранты стали собираться на Площади Республики Еревана, где в 11:00 начинается акция протеста во главе с лидером оппозиции, армянским депутатом Николом Пашиняном. Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Напомним, что ранее Пашинян заявил о том, что 25 апреля он продолжит переговоры с представителями властей, однако вечером 24 апреля стало ясно, что встреча не состоится. Пашинян заявил о том, что они возобновляют протестные действия, поскольку правящая Республиканская партия Армении ценой отставки Сержа Саргсяна хочет сохранить власть.

Оппозиционер призвал 25 апреля, возобновить акции гражданского неповиновения и не позволить РПА остаться у власти.