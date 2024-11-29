Демонстранты в Тбилиси применили против полиции краску и пиротехнику

Сотрудники МВД Грузии применили водометы против протестующих в Тбилиси у здания парламента, после того как демонстранты начали бросать в правоохранителей краску и пиротехнику.

Сотрудники МВД Грузии применили водометы против протестующих в Тбилиси у здания парламента, после того как демонстранты начали бросать в правоохранителей краску и пиротехнику.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Report .

До применения водометов силовики предупредили митингующих, что они не должны выходить за рамки закона. Это было озвучено из-за того, что между демонстрантами и полицейскими периодически возникала потасовка.

Протестующие провоцируют полицейских, забрасывая их пиротехникой и бутылками с краской. По информации МВД Грузии, пострадал один полицейский. В результате этих действий демонстрантов, в направлении участников акции выдвинулся большой отряд спецназа и водометная машина.

Вечером 29 ноября в Тбилиси продолжились протесты после того, как за день до этого правящая партия "Грузинская мечта" приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении.