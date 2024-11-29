О нас

Демонстранты в Тбилиси применили против полиции краску и пиротехнику

Демонстранты в Тбилиси применили против полиции краску и пиротехнику Сотрудники МВД Грузии применили водометы против протестующих в Тбилиси у здания парламента, после того как демонстранты начали бросать в правоохранителей краску и пиротехнику.
В регионе
29 ноября 2024 г. 23:58
Демонстранты в Тбилиси применили против полиции краску и пиротехнику

Сотрудники МВД Грузии применили водометы против протестующих в Тбилиси у здания парламента, после того как демонстранты начали бросать в правоохранителей краску и пиротехнику.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Report.

До применения водометов силовики предупредили митингующих, что они не должны выходить за рамки закона. Это было озвучено из-за того, что между демонстрантами и полицейскими периодически возникала потасовка.

Протестующие провоцируют полицейских, забрасывая их пиротехникой и бутылками с краской. По информации МВД Грузии, пострадал один полицейский. В результате этих действий демонстрантов, в направлении участников акции выдвинулся большой отряд спецназа и водометная машина.

Вечером 29 ноября в Тбилиси продолжились протесты после того, как за день до этого правящая партия "Грузинская мечта" приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
27 ноября 2024 г. 15:30
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
25 ноября 2024 г. 20:29
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
26 ноября 2024 г. 20:19
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
25 ноября 2024 г. 13:19
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
24 ноября 2024 г. 12:26
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
28 ноября 2024 г. 04:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi