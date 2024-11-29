О нас

МВД Грузии предупредило протестующих в Тбилиси

МВД Грузии предупредило протестующих в Тбилиси МВД Грузии призвало протестующих в Тбилиси не выходить за рамки закона.
В регионе
29 ноября 2024 г. 19:33
МВД Грузии предупредило протестующих в Тбилиси

МВД Грузии призвало протестующих в Тбилиси не выходить за рамки закона.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД Грузии, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы ведомства Александр Дарахвелидзе.

"В соцсетях появляются призывы блокировать различные объекты стратегического значения, в том числе пикетировать телеканалы, железнодорожные вокзалы, центральные магистрали и другие ключевые объекты. Мы хотели бы напомнить организаторам и участникам митинга, что законодательство Грузии подробно определяет правовые рамки и масштабы проведения собрания и манифестации с целью защиты мирного характера собрания, общественной безопасности, обеспечения надлежащего функционирования различных учреждений и нормальной работы транспорта", - сказал на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Дарахвелидзе напомнил, что подобные преступления предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Protesters in Tbilisi plan to block strategic facilities
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi etirazçılara xəbərdarlıq edib

Самое читаемое

Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
27 ноября 2024 г. 15:30
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
25 ноября 2024 г. 20:29
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
26 ноября 2024 г. 20:19
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
25 ноября 2024 г. 13:19
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
24 ноября 2024 г. 12:26
В районах Азербайджана ожидаются ливни и снег
В районах Азербайджана ожидаются ливни и снег
26 ноября 2024 г. 19:24
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
28 ноября 2024 г. 04:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi