МВД Грузии предупредило протестующих в Тбилиси

МВД Грузии призвало протестующих в Тбилиси не выходить за рамки закона.

МВД Грузии призвало протестующих в Тбилиси не выходить за рамки закона.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД Грузии, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы ведомства Александр Дарахвелидзе.

"В соцсетях появляются призывы блокировать различные объекты стратегического значения, в том числе пикетировать телеканалы, железнодорожные вокзалы, центральные магистрали и другие ключевые объекты. Мы хотели бы напомнить организаторам и участникам митинга, что законодательство Грузии подробно определяет правовые рамки и масштабы проведения собрания и манифестации с целью защиты мирного характера собрания, общественной безопасности, обеспечения надлежащего функционирования различных учреждений и нормальной работы транспорта", - сказал на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Дарахвелидзе напомнил, что подобные преступления предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.