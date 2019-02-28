В Грузии древнее поселение получило статус памятника культурного наследия

Тбилиси. 28 февраля. REPORT.AZ/ Место поселения "Демиргайя" в селе Гасымлы Марнеульского района Грузии получило статус памятника культурного наследия.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространило Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии.

Поселение относится к V-IV векам до н.э., к периоду Энеолита. Площадь расположенной на склоне горы пещеры составляет 5,5 м X 7,3 м, площадь внутренней части - 3,6 м X 5,5 м.

В центральной и восточной частях пещеры встречаются четкие рисунки красного цвета, среди которых рисунки оленей и других животных.

Чтобы уберечь древнее место поселения, Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии оградит территорию и установит информационную табличку о том, что пещера является памятником культурного наследия.

Место поселения "Демиргайя" является единственным местом в Грузии с наскальными рисунками.