Дело в отношении экс-президента Армении и других экс-высокопоставленных лиц направлено в суд

Дело в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна направлено в суд. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на своей странице в Facebook советник генпрокурора Гор Абрамян.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по выделенной части дела о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване – по обвинению Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова, Армена Геворкяна, написал Абрамян.

Уголовное дело по этой части направлено в суд первой инстанции Еревана.

Отметим, что второй президент Армении обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере. Оганян и Хачатуров обвиняются в свержении конституционного строя, Армен Геворкян – в содействии свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путем. Сторона защиты Роберта Кочаряна, ряд общественных и политических деятелей уже заявили о политическом преследовании в отношении бывшего президента Армении.