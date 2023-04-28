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Дело в отношении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц направлено в суд

Дело в отношении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц направлено в суд Уголовное производство с пометкой "конфиденциально" в отношении бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц вместе с обвинительным заключением передано в Антикоррупционный суд.
В регионе
28 апреля 2023 г. 16:12
Дело в отношении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц направлено в суд

Уголовное производство с пометкой "конфиденциально" в отношении бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц вместе с обвинительным заключением передано в Антикоррупционный суд.

Как передает Report со ссылкой на "Новости Армении", об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Напомним, экс-главе Минобороны предъявлено обвинение в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями, повлекшими по неосторожности тяжкие последствия. В рамках того же дела обвинения предъявлены еще 12 лицам.

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Версия на английском языке Case against Seyran Ohanyan and 12 other persons sent to court
Версия на азербайджанском языке Ohanyan və daha 12 nəfərin cinayət işi Antikorrupsiya Məhkəməsinə göndərilib

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