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Дело против сына экс-президента Армении Кочаряна вскоре будет направлено в суд

Дело против сына экс-президента Армении Кочаряна вскоре будет направлено в суд Дело против сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - депутата от фракции "Айастан" Левона Кочаряна вскоре будет направлено в суд.
В регионе
6 февраля 2024 г. 12:16
Дело против сына экс-президента Армении Кочаряна вскоре будет направлено в суд

Дело против сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - депутата от фракции "Айастан" Левона Кочаряна вскоре будет направлено в суд.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил сам Левон Кочарян.

По его словам, накануне, в рамках возбужденного против него уголовного дела его вызвали в Следственный комитет (СК). Также его друга Сергея Асатурова вызвали на допрос, затем с него взяли подписку о невыезде.

СК также изменил некоторые эпизоды предъявленного Кочаряну обвинения, а следователь сообщил, что дело закрыто и вскоре будет направлено в суд. Кочарян не представил других подробностей, назвав обвинения абсурдными, а дело сфабрикованным.

Он напомнил, что именно полицейские применили силу при его задержании во время акции протеста, в связи с чем адвокат подал заявление, на основании которого было возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что факт его избиения подтвержден как судмедэкспертизой, так и видеоматериалами, по сей день в никто не привлечен к ответственности.

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Версия на английском языке Case against son of ex-President of Armenia soon to be sent to court

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