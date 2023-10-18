Дело против экс-министра культуры Армении направлено в Антикоррупционный суд

Прокуратура направила дело против экс-министра культуры Армении Асмик Погосян, касающееся злоупотреблений при приватизации участка школы им. Чайковского, в Антикоррупционный суд.

Прокуратура направила дело против экс-министра культуры Армении Асмик Погосян, касающееся злоупотреблений при приватизации участка школы им. Чайковского, в Антикоррупционный суд.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно материалам дела, Погосян воспользовалась своими служебными полномочиями в ущерб государственным интересам и способствовала мошенничеству.

Дело в ее отношении было инициировано 27 сентября, а 4 октября материалы были направлены в Антикоррупционный суд.

По этому делу проходят также бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и его сын, главный дирижер Государственного симфонического оркестра, национальный посол ЮНИСЕФ Сергей Смбатян.

Согласно материалам дела, в 2012 году представили правительству поддельную инвестиционную программу строительства многофункционального комплекса "Мир книги" стоимостью 800 млн драмов (2 млн долларов) и мошенническим путем заполучили земельный участок площадью 300 кв. м, принадлежащий музыкальной школе им. Чайковского. Они были арестованы, но позже отпущены под залог.