Дело экстрадированного из Азербайджана экс-главы таможни Кыргызстана передали в суд

В Кыргызстане составлен и направлен в Генпрокуратуру обвинительный акт по делу экс-председатели Государственной таможенной службы (ГТС) Адамкула Жунусова, передает Report со ссылкой на радио "Азаттык".

Как сообщает Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями, Генпрокуратура после рассмотрения направила уголовное дело в отношении А.Жунусова в Октябрьский районный суд города Бишкека для рассмотрения по существу.

Напомним, что Адамкул Жунусов был задержан в Азербайджане и экстрадирован в Бишкек 28 декабря 2018 года.

Экс-руководителя таможенной службы обвиняют в том, что он "в период своего руководства ГТС с 2013 по 2016 годы организовал устойчивую коррупционную связь с должностными лицами ведомства".