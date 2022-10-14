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Делимитация границ с Азербайджаном будет осуществляться на основе документов СНГ

Делимитация границ с Азербайджаном будет осуществляться на основе документов СНГ Делимитация границ с Азербайджаном будет опираться на основополагающие документы СНГ.
В регионе
14 октября 2022 г. 15:23
Делимитация границ с Азербайджаном будет осуществляться на основе документов СНГ
Никол Пашинян

Делимитация границ с Азербайджаном будет опираться на основополагающие документы СНГ.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе саммита глав государств СНГ в Астане.

"Как вы знаете, мы работаем над нормализацией наших отношений с Азербайджаном. Считаем необходимым отметить значимость роли СНГ в этом контексте. В процессе нормализации важна работа комиссий по делимитации и пограничной безопасности, договоренность о формировании которых была достигнута в ходе трехсторонней встречи президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Сочи 26 ноября 2021 года", - сказал Пашинян.

Он отметил, что по итогам встречи в Праге 6 октября 2022 года с президентом Азербайджана при посредничестве президента Франции и председателя Европейского совета была достигнута договоренность о том, что в процессе делимитации мы будем опираться на основополагающие документы СНГ.

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Версия на английском языке Pashinyan: Delimitation of borders with Azerbaijan will be based on fundamental documents of CIS
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası MDB-nin fundamental sənədlərinə əsaslanacaq”

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