Делимитация границ с Азербайджаном будет осуществляться на основе документов СНГ

Делимитация границ с Азербайджаном будет опираться на основополагающие документы СНГ.

Делимитация границ с Азербайджаном будет опираться на основополагающие документы СНГ.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе саммита глав государств СНГ в Астане.

"Как вы знаете, мы работаем над нормализацией наших отношений с Азербайджаном. Считаем необходимым отметить значимость роли СНГ в этом контексте. В процессе нормализации важна работа комиссий по делимитации и пограничной безопасности, договоренность о формировании которых была достигнута в ходе трехсторонней встречи президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Сочи 26 ноября 2021 года", - сказал Пашинян.

Он отметил, что по итогам встречи в Праге 6 октября 2022 года с президентом Азербайджана при посредничестве президента Франции и председателя Европейского совета была достигнута договоренность о том, что в процессе делимитации мы будем опираться на основополагающие документы СНГ.