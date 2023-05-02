Делегацию Армении на заседании ПА ОЧЭС в Анкаре возглавит спикер парламента

Делегацию Армении на заседании Парламентской ассамблеи ОЧЭС (Организации Черноморского экономического сотрудничества) в Анкаре возглавит спикер парламента Ален Симонян.

Делегацию Армении на заседании Парламентской ассамблеи ОЧЭС (Организации Черноморского экономического сотрудничества) в Анкаре возглавит спикер парламента Ален Симонян.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Нацсобрания.

Делегация отбудет в Анкару 3 мая. Заседание парламентской ассамблеи ОЧЭС состоится 4-5 мая. Кроме того, Симонян примет участие в саммите спикеров парламентов, посвященном 30-летию основания парламентской ассамблеи.

Напомним, в предыдущий раз генеральная ассамблея ОЧЭС прошла в декабре 2022 года в Белграде.