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Делегацию Армении на заседании ПА ОЧЭС в Анкаре возглавит спикер парламента

Делегацию Армении на заседании ПА ОЧЭС в Анкаре возглавит спикер парламента Делегацию Армении на заседании Парламентской ассамблеи ОЧЭС (Организации Черноморского экономического сотрудничества) в Анкаре возглавит спикер парламента Ален Симонян.
В регионе
2 мая 2023 г. 14:08
Делегацию Армении на заседании ПА ОЧЭС в Анкаре возглавит спикер парламента

Делегацию Армении на заседании Парламентской ассамблеи ОЧЭС (Организации Черноморского экономического сотрудничества) в Анкаре возглавит спикер парламента Ален Симонян.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Нацсобрания.

Делегация отбудет в Анкару 3 мая. Заседание парламентской ассамблеи ОЧЭС состоится 4-5 мая. Кроме того, Симонян примет участие в саммите спикеров парламентов, посвященном 30-летию основания парламентской ассамблеи.

Напомним, в предыдущий раз генеральная ассамблея ОЧЭС прошла в декабре 2022 года в Белграде.

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Версия на английском языке Armenian delegation at BSEC PA meeting in Ankara to be headed by parliament speaker

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