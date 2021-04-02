Делегация Туркменистана провела в Москве серию переговоров и подписала ряд документов

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и межрегионального сотрудничества

Делегация Туркменистана провела в Москве серию переговоров по развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах и по итогам встреч подписала ряд документов.

Как сообщает Report, ключевые вопросы взаимодействия в сфере экономики были обсуждены на встрече сопредседателей Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству – российского вице-премьера Алексея Оверчука и вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова. Во встрече также принял участие вице-премьер, глава Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и межрегионального сотрудничества, двустороннее взаимодействие в сферах здравоохранения, промышленности, транспорта, финансов, образования и других областях.

В рамках встречи стороны подписали межправительственное соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству, соглашение о сотрудничестве в области имплементации международных медико-санитарных правил и соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и ПАО "Транскапиталбанк".

Кроме того, заключен меморандум между Федеральной таможенной службой (ФТС) России и Госкомитетом Туркменистана по статистике об обмене статистическими данными о взаимной торговле, а также протокол между ФТС России и ГТС Туркменистана об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Российской Федерацией и Туркменистаном.

Затем вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и вице-премьер, председатель Высшей контрольной палаты Сердар Бердымухамедов встретились с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Стороны подчеркнули результативность взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран и обсудили вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных структур, прежде всего ООН, ОБСЕ, СНГ.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по каспийской тематике, включая подготовку к шестому Каспийскому саммиту, запланированному к проведению в Туркменистане. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и России по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Также Рашид Мередов и Сердар Бердымухамедов встретились с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В ходе переговоров стороны отметили стратегический характер двусторонних отношений и рассмотрели вопросы расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества Туркменистана с регионами Российской Федерации. По завершении переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и РФ по вопросам обеспечения биологической безопасности.