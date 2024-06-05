Делегация талибов прибыла в Санкт-Петербург для участия в экономическом форуме

Делегация Афганистана прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который пройдет 5-8 июня.

Делегация Афганистана прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который пройдет 5-8 июня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в посольстве Афганистана.

Ранее сообщалось о том, что Россия направила приглашение движению "Талибан" принять участие в ПМЭФ.

Талибы заняли Кабул в середине августа 2021 года. Американские военные покинули аэропорт Кабула в конце августа, завершив 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. В начале сентября образовалось временное правительство Афганистана под руководством Мохаммада Хасана Ахунда.