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Делегация талибов прибыла в Санкт-Петербург для участия в экономическом форуме

Делегация талибов прибыла в Санкт-Петербург для участия в экономическом форуме Делегация Афганистана прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который пройдет 5-8 июня.
В регионе
5 июня 2024 г. 11:54
Делегация талибов прибыла в Санкт-Петербург для участия в экономическом форуме

Делегация Афганистана прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который пройдет 5-8 июня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в посольстве Афганистана.

Ранее сообщалось о том, что Россия направила приглашение движению "Талибан" принять участие в ПМЭФ.

Талибы заняли Кабул в середине августа 2021 года. Американские военные покинули аэропорт Кабула в конце августа, завершив 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. В начале сентября образовалось временное правительство Афганистана под руководством Мохаммада Хасана Ахунда.

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Версия на английском языке Afghanistan’s Taliban gov’t seeks economic opportunities at St. Petersburg Forum

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