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Делегация талибов прибыла в Москву на консультации по Афганистану

Делегация талибов прибыла в Москву на консультации по Афганистану Делегация талибов во главе с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки прибыла в Москву на "московский формат" консультаций по афганской проблематике.
В регионе
4 октября 2024 г. 10:51
Делегация талибов прибыла в Москву на консультации по Афганистану

Делегация талибов во главе с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки прибыла в Москву на "московский формат" консультаций по афганской проблематике.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В ходе консультаций, которые станут шестыми по счету, участники обсудят вопросы содействия процессу расширения взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях.

Формат был создан в апреле 2017 году, в нем участвуют 10 стран - Россия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

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Версия на азербайджанском языке Taliban nümayəndə heyəti məsləhətləşmələr aparmaq üçün Moskvaya gedib
Версия на английском языке Taliban delegation arrives in Moscow for consultations on Afghanistan

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