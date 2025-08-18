О нас

Делегация США в сентябре посетит Украину в рамках соглашения о недрах

В регионе
18 августа 2025 г. 16:10
Делегация США в следующем месяце посетит Украину в рамках реализации соглашения о полезных ископаемых.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев.

По его словам, в сентябре также состоится заседение совместного инвестфонда по восстановлению Украины.

"Сейчас мы нарабатываем перечень инвестиционных проектов, которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев. Приедет большая делегация из Соединенных Штатов в сентябре. Надеемся, в этом году будут понятны первые инвестиции фонда с США", – сказал он.

По его словам, Верховной раде представлены на рассмотрение законопроекты для стимулирования крупных инвестиций.

Отметим, что в апреле этого года стороны подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестфонда.

Версия на английском языке US delegation to visit Ukraine in September as part of subsoil agreement
Версия на азербайджанском языке ABŞ-dən geniş nümayəndə heyəti sentyabrda Ukraynaya səfər edəcək

