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Глава Совета Федерации РФ Матвиенко прибыла в Ереван с визитом

Глава Совета Федерации РФ Матвиенко прибыла в Ереван с визитом Глава Совета Федерации РФ Матвиенко прибыла в Ереван с визитом
В регионе
5 июня 2025 г. 17:06
Глава Совета Федерации РФ Матвиенко прибыла в Ереван с визитом

Делегация Совета Федерации России во главе со спикером Валентиной Матвиенко прибыла с официальным визитом в Ереван.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"Программой предусмотрены встречи Валентины Матвиенко с руководством страны. В частности, планируется беседа с председателем Национального собрания Аленом Симоняном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Матвиенко и Симонян также откроют 39-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству РФ и Армении.

Матвиенко также примет участие в десятом российско-армянском межрегиональном форуме.

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