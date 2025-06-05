Глава Совета Федерации РФ Матвиенко прибыла в Ереван с визитом

Глава Совета Федерации РФ Матвиенко прибыла в Ереван с визитом

Делегация Совета Федерации России во главе со спикером Валентиной Матвиенко прибыла с официальным визитом в Ереван.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"Программой предусмотрены встречи Валентины Матвиенко с руководством страны. В частности, планируется беседа с председателем Национального собрания Аленом Симоняном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Матвиенко и Симонян также откроют 39-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству РФ и Армении.

Матвиенко также примет участие в десятом российско-армянском межрегиональном форуме.