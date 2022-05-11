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Делегация Совета Федерации РФ во главе с Матвиенко прибудет в Туркменистан

Делегация Совета Федерации РФ во главе с Матвиенко прибудет в Туркменистан В Туркменистан прибудет делегация Совета Федерации Федерального собрания России во главе с председателем Валентиной Матвиенко для участия в первом Межпарламентском форуме стран Центральной Азии и России.
В регионе
11 мая 2022 г. 16:47
Делегация Совета Федерации РФ во главе с Матвиенко прибудет в Туркменистан

В Туркменистан прибудет делегация Совета Федерации Федерального собрания России во главе с председателем Валентиной Матвиенко для участия в первом Межпарламентском форуме стран Центральной Азии и России.

Как передает Report, Матвиенко также примет участие в пленарном заседании Диалога женщин, на котором будет обсуждаться роль женщин в бизнесе, развитии информационных технологий и продвижении цифровизации.

Планируются встречи Матвиенко с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и руководителем Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедовой.

В состав делегации Совета Федерации также вошли заместители председателя Галина Карелова и Константин Косачев, а также председатели комитетов СФ по международным делам, науке, образованию и культуре, а также социальной политике.

Межпарламентский форум и Диалог женщин стран Центральной Азии и России пройдет в Ашхабаде 12-13 мая по инициативе председателя Народного совета Гурбангулы Бердымухамедов.

Ожидается, что эти мероприятия откроют новые перспективы для укрепления диалога в области обеспечения мира, устойчивого развития и решения актуальных социально-экономических и экологических проблем.

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