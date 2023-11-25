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Делегация службы внешних связей ЕС и представителей ЕК прибудет в Армению

Делегация службы внешних связей ЕС и представителей ЕК прибудет в Армению Делегация службы внешних связей ЕС и представителей Европейской комиссии посетит Армению 27-29 ноября.
В регионе
25 ноября 2023 г. 11:18
Делегация службы внешних связей ЕС и представителей ЕК прибудет в Армению

Делегация службы внешних связей ЕС и представителей Европейской комиссии посетит Армению 27-29 ноября.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба делегации ЕС.

В рамках визита к делегации присоединятся представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex.

Делегация встретится с высокопоставленными членами правительства Армении, а также с представителями ООН и гражданского общества.

Будет объявлено о старте платформы по координации инвестиций между Европейским союзом и Арменией.

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Версия на английском языке Delegation of EU External Action Service, EC reps to arrive in Armenia

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