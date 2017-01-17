Делегация России не поедет на зимнюю сессию ПАСЕ

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Российская делегация не будет участвовать в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель фракции "Справедливой России" Сергей Миронов.

По его словам, на Совете Госдумы сегодня "принято принципиальное решение" вычеркнуть этот пункт из плана международной работы российского парламента.

Как отметил Миронов, ранее депутаты намеревались поехать на январскую сессию ассамблеи, если им будут даны гарантии беспрепятственной работы.

Очередная пленарная сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 23-27 января.

Ранее председатель ПАСЕ Педро Аграмунт указал, что не рассчитывает на участие российской делегации в работе ассамблеи в 2017 году.

Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за политики Москвы в отношении Украины. После этого Россия в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ.