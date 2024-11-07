Делегация НАТО обсудила в Минобороны Армении реформы армии

Представители Минобороны Армении и члены делегации под руководством заместителя начальника штаба Верховного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, вице-адмирала Гуннстейна Бруосдала в Ереване обсудили реформы армянской армии.

Представители Минобороны Армении и члены делегации под руководством заместителя начальника штаба Верховного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, вице-адмирала Гуннстейна Бруосдала в Ереване обсудили реформы армянской армии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

"В рамках визита делегация провела встречи с заместителем начальника Генерального штаба ВС Армении генерал-майором Артуром Ерояном и начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Республики Армения Левоном Айвазяном. В ходе встреч были обсуждены вопросы, касающиеся текущего состояния и перспектив сотрудничества Армения - НАТО. Стороне НАТО был представлен ход проводимых в Армении оборонных реформ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита в Армению делегация НАТО посетила Военную академию имени В. Саргсяна министерства обороны и бригаду миротворческих сил.