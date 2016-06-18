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    ​Делегация Минобороны Армении ознакомилась с военной продукцией Ирана

    Стороны подписали меморандум о взаимопонимании

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Делегация министерства обороны Армении во главе с замминистра, начальником департамента материально-технического обеспечения Мовсесом Акопяном с 14 по 17 июня побывала с рабочим визитом в Иране, где ознакомилась с местной военной продукцией.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в рамках визита армянская делегация встретилась с исполнительным директором компании "ЭТКА" министерства обороны и поддержки ВС Ирана Мохаммадом Мехди Карбалой, посетила заводы и сеть магазинов компании, ознакомилась с производимой продукцией.

    Армянскую делегацию принял также министр обороны и поддержки ВС Ирана Хусейн Дехган. Стороны обсудили вопросы, касающиеся перспектив развития армяно-иранского сотрудничества в сфере обороны. По итогам визита был достигнут ряд договоренностей по развитию сотрудничества в разных областях, стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

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