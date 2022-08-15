Делегация Министерства нацобороны Турции обсудит в США вопрос закупок F-16

Делегация Министерства нацобороны Турции отправилась в США.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства.
"С целью скорейшего проведения закупки и модернизации F-16 в США для проведения переговоров по приглашению американской стороны выехала техническая делегация министерства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим вопросом уже были проведены три встречи в Турции - в декабре 2021 года, феврале и марте этого года.
F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma)
August 15, 2022