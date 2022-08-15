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Делегация Министерства нацобороны Турции обсудит в США вопрос закупок F-16

Делегация Министерства нацобороны Турции обсудит в США вопрос закупок F-16 Делегация Министерства нацобороны Турции отправилась в США.
В регионе
15 августа 2022 г. 13:31
Делегация Министерства нацобороны Турции обсудит в США вопрос закупок F-16

Делегация Министерства нацобороны Турции отправилась в США.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства.

"С целью скорейшего проведения закупки и модернизации F-16 в США для проведения переговоров по приглашению американской стороны выехала техническая делегация министерства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим вопросом уже были проведены три встречи в Турции - в декабре 2021 года, феврале и марте этого года.

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