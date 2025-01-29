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Делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ

Делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ Совместным решением команды "Грузинской мечты", несмотря на то, что наши полномочия утверждены, мы с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее Совета Европы.
В регионе
29 января 2025 г. 22:35
Делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ

Совместным решением команды "Грузинской мечты", несмотря на то, что наши полномочия утверждены, мы с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает Report со ссылкой на 1TV, об этом заявила глава делегации Грузии в ПАСЕ, член правящий партии "Грузинская мечта" Теа Цулукиани.

По ее словам, оговорки, связанные с полномочиями делегации, было бы равносильно предательству большинства избирателей и общественности "Грузинской мечты".

Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении, в случае если власти Грузии не выполнят условия.

В ПАСЕ выступили с требованием "объявить в течение последующих месяцев подлинно демократических выборов" и рассмотреть "рекомендацию об отмене закона "О прозрачности иностранного влияния".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan nümayəndə heyəti AŞPA-da fəaliyyətini dayandırıb

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