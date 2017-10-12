Делегация Госдепартамента США совершит визит в Турцию

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Делегация Госдепартамента США на следующей неделе прибудет в Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на TGRT, делегацию возглавит заместитель советника Госдепартамента Джонатан Коэн.

Ожидается, что между официальными лицами Турции и американскими дипломатами состоится обсуждение визового кризиса, возникшего между Вашингтоном и Анкарой. Для решения нынешнего кризиса предложено создать комиссию из представителей двух стран.

Отметим, что 11 октября между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном состоялся телефонный разговор. Стороны обсудили взаимное прекращение выдачи виз между двумя странами.

10 октября заместитель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек впервые после визового кризиса отправился с официальным визитом в США. "Проблемы с США мы будем решать путем диалога", - написал министр на своей странице в Twitter.

Напомним, что после ареста сотрудника Генерального консульства США в Стамбуле по обвинению в шпионаже Вашингтон прекратил выдачу виз гражданам Турции. В ответ на это Турция также отложила срок выдачи виз гражданам США на неопределённый срок.