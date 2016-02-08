​Делегация Евросоюза находится с визитом в Иране

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ С визитом в Тегеране находится делегация во главе с заместителем комиссара Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Хельгой Шмидт.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, двухдневный визит посвящен первому этапу переговоров касательно связей между Евросоюзом и Ираном.

Согласно информации, заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам Европы и Америки Меджид Тахт-Раванчи и Хельга Шмидт председательствуют на проводимых через каждые 6 месяцев переговорах.

Помимо двусторонних отношений, здесь также обсудят политические, экономические и культурные темы, а также региональные и международные вопросы.

Отметим, что в ближайшее время ожидается визит министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа в Брюссель, в ходе которого он встретится с верховным комиссаром Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини.