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    ​Делегация Еврокомиссии во главе с Могерини посетит Иран в апреле

    Планируется обсудить взаимодействие между европейскими странами и Ираном в сферах торговли и энергетики, а также вопросы миграции

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Делегация Еврокомиссии во главе с вице-председателем ЕК, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини посетит Иран в апреле. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС.

    "Визит предполагается в апреле. Что касается состава миссии, мы еще работаем над этим. Высокий представитель пригласила ряд комиссаров", -  заявил представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

    По его словам, "с иранской стороны есть большой интерес работать с ЕС теснее по таким областям, как торговля и, естественно, энергетика, нас интересуют такие вопросы, как миграция, контакты между людьми".

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