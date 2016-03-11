​Делегация Еврокомиссии во главе с Могерини посетит Иран в апреле

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Делегация Еврокомиссии во главе с вице-председателем ЕК, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини посетит Иран в апреле.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС.

"Визит предполагается в апреле. Что касается состава миссии, мы еще работаем над этим. Высокий представитель пригласила ряд комиссаров", - заявил представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, "с иранской стороны есть большой интерес работать с ЕС теснее по таким областям, как торговля и, естественно, энергетика, нас интересуют такие вопросы, как миграция, контакты между людьми".