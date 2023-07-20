Делегация авиакомпании Ryanair в Украине обсудила вопрос возобновления полетов

В Украину прибыла делегация крупнейшей авиакомпании Европы - Ryanair во главе с главным исполнительным директором Майклом О'Лири.

В Украину прибыла делегация крупнейшей авиакомпании Европы - Ryanair во главе с главным исполнительным директором Майклом О'Лири.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта "Борисполь".

Сообщается, что делегация провели переговоры с руководством аэропорта о возобновлении полетов после окончания войны.

Пока пассажирские самолеты в Украине не могут летать, руководство Ryanair в Борисполь доставила "Укрзализныця".

"Началась напряженная работа: подробно обсуждаем партнерство между авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" по заявленному стратегическому плану авиакомпании по быстрому возобновлению авиаперевозок, сразу после победы Украины и подтверждения EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) о безопасности полетов в украинском небе", - отметили в пресс-службе аэропорта.

В ходе переговоров глава Ryanair отметил, что компания сможет начать полеты примерно через две недели после окончания войны.