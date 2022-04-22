Главы делегаций Украины и России продолжают переговоры

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил ряд длительных разговоров со своим визави – Давидом Арахамией, сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил ряд длительных разговоров со своим визави – Давидом Арахамией, сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина.

Делегации Украины и РФ продолжают переговоры о прекращении войны. В частности главы делегаций ведут консультации между собой.

"Несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций прошли в пятницу", – ссылаясь на источник в переговорной группе РФ, заявило ТАСС.

В то же время Мединский отреагировал на эту информацию коротко: "Подтверждаю".