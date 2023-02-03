Делегации Турции, РФ и Сирии в ближайшие дни проведут переговоры

Военные делегации Турции, России и Сирии в ближайшее время проведут переговоры на техническом уровне.

Военные делегации Турции, России и Сирии в ближайшее время проведут переговоры на техническом уровне.

Как передает Report, об этом сообщил глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар.

"В ближайшие дни наши делегации проведут переговоры на техническом уровне. Мы прилагаем усилия для достижения результата", - приводит слова министра военное ведомство в Twitter.

28 декабря 2022 года в Москве состоялись консультации глав Минобороны России, Сирии и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Вслед за ними, предположительно в первой половине февраля, пройдет встреча министров иностранных дел трех государств, в повестке которой будет вопрос проведения переговоров между президентами Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган заявил 15 декабря прошлого года журналистам, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием сирийского лидера. Этому саммиту, по его словам, должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел.