Делегации стран СНГ обсудили контроль над обычными вооружениями в Европе

Делегации стран-участниц СНГ рассмотрели в Вене вопросы контроля над обычными вооружениями в Европе, а также меры по укреплению доверия и безопасности.

Делегации стран-участниц СНГ рассмотрели в Вене вопросы контроля над обычными вооружениями в Европе, а также меры по укреплению доверия и безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что в заседании приняли участие представители Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, исполнительного комитета СНГ, а также представители Азербайджана в качестве наблюдателя.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по военно-политическим аспектам измерения безопасности, включая проблематику контроля над обычными вооружениями в Европе и мер укрепления доверия и безопасности. Рассмотрены различные вопросы функционирования венских переговорных площадок, - указали в министерстве.

В ведомстве добавили, что стороны подтвердили готовность продолжить работу в рамках Содружества с целью укрепления безопасности в регионе ОБСЕ, а также поддержания прочного мира и международной стабильности.