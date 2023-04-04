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Делегации МИД Турции, России, Ирана и Сирии приступили к переговорам

Делегации МИД Турции, России, Ирана и Сирии приступили к переговорам В Москве стартовали переговоры делегаций МИД России, Турции, Сирии и Ирана в рамках подготовки ко встрече глав внешнеполитических ведомств.
В регионе
4 апреля 2023 г. 12:00
Делегации МИД Турции, России, Ирана и Сирии приступили к переговорам

В Москве стартовали переговоры делегаций МИД России, Турции, Сирии и Ирана в рамках подготовки ко встрече глав внешнеполитических ведомств.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В МИД России сообщили, что на открытии обсуждений выступил глава российского дипведомства Сергей Лавров.

Делегацию Турции возглавляет заместитель министра иностранных дел Бурак Акчапар, сообщает Anadolu.

Россию представляет спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, Иран - советник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгар Хаджи, а сирийскую сторону - замминистра иностранных дел Айман Сусан.

Диписточники в Анкаре отмечают, что переговоры в Москве могут сформировать базу для четырехсторонней встречи министров иностранных дел.

Участники московских переговоров обсуждают повестку встречи глав дипломатий и пути сотрудничества.

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Версия на английском языке Delegations of Turkish, Russian, Iranian foreign ministries start negotiations
Версия на азербайджанском языке Türkiyə, Rusiya və İran XİN nümayəndə heyətləri arasında görüş başlayıb

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