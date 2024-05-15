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Действующий председатель ОБСЕ в Тбилиси провел переговоры с главой МИД Грузии

Действующий председатель ОБСЕ в Тбилиси провел переговоры с главой МИД Грузии Действующий председатель ОБСЕ Ян Борг в рамках своего визита в Тбилиси провел переговоры с главой МИД Грузии Илией Дарчиашвили.
В регионе
15 мая 2024 г. 10:32
Действующий председатель ОБСЕ в Тбилиси провел переговоры с главой МИД Грузии

Действующий председатель ОБСЕ Ян Борг в рамках своего визита в Тбилиси провел переговоры с главой МИД Грузии Илией Дарчиашвили.

Как передает Report, об этом Борг написал в соцсети "Х".

"Спасибо главе МИД Грузии за прием и подтверждение того, что ОБСЕ является одним из самых сильных партнеров Грузии в решении важных вопросов, влияющих на мир и стабильность в регионе. Председательство Мальты в ОБСЕ приложит все усилия для развития тесного сотрудничества с властями страны и другими партнерами", - отметил он.

Напомним, что в Тбилиси он прибыл из Баку в рамках турне по странам Южного Кавказа. Он также провел переговоры в Ереване.

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