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Действующий председатель ОБСЕ проводит переговоры с главой МИД Армении

Действующий председатель ОБСЕ проводит переговоры с главой МИД Армении Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл в Ереване. Сейчас проходит встреча в формате тет-а-тет с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
В регионе
13 апреля 2023 г. 10:00
Действующий председатель ОБСЕ проводит переговоры с главой МИД Армении

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл в Ереване. Сейчас проходит встреча в формате тет-а-тет с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения.

Запланированы встречи действующего председателя ОБСЕ с президентом, премьер-министром и другими высокопоставленными лицами Армении.

Отметим, что 12 апреля Османи совершил визит в Баку, где провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.

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