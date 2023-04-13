Действующий председатель ОБСЕ проводит переговоры с главой МИД Армении

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл в Ереване. Сейчас проходит встреча в формате тет-а-тет с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения.
Запланированы встречи действующего председателя ОБСЕ с президентом, премьер-министром и другими высокопоставленными лицами Армении.
Отметим, что 12 апреля Османи совершил визит в Баку, где провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.