Действующий председатель ОБСЕ провел встречу с главой МИД Грузии

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи провел встречу с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи провел встречу с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Как передает Report, об этом Буяр Османи написал в Twitter.

"Провел плодотворную дискуссию с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили о безопасности в черноморском регионе. Грузия является важным членом ОБСЕ, и мы будем продолжать работать вместе, чтобы улучшить реальную и всеобъемлющую безопасность", - отметил он.

Напомним, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи сегодня прибыл в Тбилиси.

После визита в Грузию Б. Османи также посетит Азербайджан и Армению.