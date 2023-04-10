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Действующий председатель ОБСЕ провел встречу с главой МИД Грузии

Действующий председатель ОБСЕ провел встречу с главой МИД Грузии Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи провел встречу с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.
В регионе
10 апреля 2023 г. 17:42
Действующий председатель ОБСЕ провел встречу с главой МИД Грузии

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи провел встречу с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Как передает Report, об этом Буяр Османи написал в Twitter.

"Провел плодотворную дискуссию с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили о безопасности в черноморском регионе. Грузия является важным членом ОБСЕ, и мы будем продолжать работать вместе, чтобы улучшить реальную и всеобъемлющую безопасность", - отметил он.

Напомним, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи сегодня прибыл в Тбилиси.

После визита в Грузию Б. Османи также посетит Азербайджан и Армению.

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