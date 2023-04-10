Действующий председатель ОБСЕ прибыл в Тбилиси

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Бужар Османи прибыл в Тбилиси.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл в Тбилиси.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Начинаю свой визит на Южный Кавказ с Тбилиси. С нетерпением ждем обсуждения приоритетов председательства Северной Македонии в ОБСЕ на 2023 год с национальными властями и гражданским обществом. ОБСЕ продолжит тесно сотрудничать с партнерами по всем трем измерениям безопасности и ликвидации последствий конфликта 2008 года", - отмечает он.

После визита в Грузию Б. Османи также посетит Азербайджан и Армению.