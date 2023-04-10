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Действующий председатель ОБСЕ прибыл в Тбилиси

Действующий председатель ОБСЕ прибыл в Тбилиси Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Бужар Османи прибыл в Тбилиси.
В регионе
10 апреля 2023 г. 12:39
Действующий председатель ОБСЕ прибыл в Тбилиси

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл в Тбилиси.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Начинаю свой визит на Южный Кавказ с Тбилиси. С нетерпением ждем обсуждения приоритетов председательства Северной Македонии в ОБСЕ на 2023 год с национальными властями и гражданским обществом. ОБСЕ продолжит тесно сотрудничать с партнерами по всем трем измерениям безопасности и ликвидации последствий конфликта 2008 года", - отмечает он.

После визита в Грузию Б. Османи также посетит Азербайджан и Армению.

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Версия на английском языке OSCE chairperson arrives in Georgia
Версия на азербайджанском языке ATƏT sədrinin Gürcüstana səfəri başlayıb

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