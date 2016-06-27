​Действующий председатель ОБСЕ посетит Южный Кавказ на этой неделе

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 29 июня с двухдневным визитом посетит Армению, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщалось ранее, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер в середине года планирует посетить три страны Южного Кавказа - Азербайджан, Армению и Грузию.

Визит в Грузию состоится в первых числах июля.

В ходе визита в Азербайджан и Армению ожидается обсуждение урегулирования нагорно-карабахского конфликта.