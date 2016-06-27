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    ​Действующий председатель ОБСЕ посетит Южный Кавказ на этой неделе

    В ходе визита в Азербайджан и Армению ожидается обсуждение урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 29 июня с двухдневным визитом посетит Армению, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ. 

    Как сообщалось ранее, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер в середине года планирует посетить три страны Южного Кавказа - Азербайджан, Армению и Грузию.

    Визит в Грузию состоится в первых числах июля. 

    В ходе визита в Азербайджан и Армению ожидается обсуждение урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

     

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