Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана

Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана.

Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента страны.

Пресс-служба комендатуры Алматы сообщила, что действие режима чрезвычайного положения и комендантский час завершаются в городе с 19 января, при этом в Алматы сохраняется самый высокий - "красный" - уровень террористической опасности.

Как пояснили в комендатуре, в рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны. Продолжают действовать блокпосты.

"Напоминаем, что при критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов. Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям", - отмечается в сообщении.