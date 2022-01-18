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Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана

Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана.
В регионе
18 января 2022 г. 18:51
Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана

Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента страны.

Пресс-служба комендатуры Алматы сообщила, что действие режима чрезвычайного положения и комендантский час завершаются в городе с 19 января, при этом в Алматы сохраняется самый высокий - "красный" - уровень террористической опасности.

Как пояснили в комендатуре, в рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны. Продолжают действовать блокпосты.

"Напоминаем, что при критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов. Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям", - отмечается в сообщении.

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