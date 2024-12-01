Дефицит бюджета РФ на 2025 год превысит $10 млрд

Дефицит федерального бюджета РФ составит в 2025 году 1,173 трлн рублей (около 11 млрд долларов США - ред.), в 2026 году - 2,181 трлн рублей, в 2027 году - 2,761 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ составит в 2025 году 1,173 трлн рублей (около 11 млрд долларов США - ред.), в 2026 году - 2,181 трлн рублей, в 2027 году - 2,761 трлн рублей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в законе о федеральном бюджете РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40,296 трлн рублей (около 680 млрд манатов - ред.), в 2026 году - 41,84 трлн рублей и в 2027 году - 43,154 трлн рублей. Расходы в 2025 году ожидаются на уровне 41,469 трлн рублей, в 2026 году - 44,022 трлн рублей, в 2027 году - 45,915 трлн рублей.

Таким образом, дефицит федерального бюджета составит в 2025 году 1,173 трлн рублей, в 2026 году - 2,181 трлн рублей, в 2027 году - 2,761 трлн рублей.

Уровень инфляции в 2025 году прогнозируется как 4,5%, в 2026 и 2027 годах - 4%.

Верхний предел государственного внутреннего долга составит на 1 января 2026 года 29,385 трлн рублей, 2027-го - 34,046 трлн рублей, 2028-го - 39,004 трлн рублей. Верхний предел государственного внешнего долга составит на 1 января 2026 года $61,1 млрд (€55,5 млрд), на 1 января 2027 года - $59,2 млрд (€53,4 млрд), на 1 января 2028 года - $56,5 млрд (€50,9 млрд).