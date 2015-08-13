​Давутоглу заявил о возможном проведении досрочных парламентских выборов

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил в четверг, что после провала очередных переговоров по формированию коалиционного правительства, возможность досрочных парламентских выборов значительно возросла, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Премьер-министр страны и глава правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) отметил, что переговоры представителей двух партий не принесли никакого результата в достижении соглашения по созданию коалиции.

"Мы не смогли обеспечить благоприятную основу для создания правительства… Существует возможность обращения к воле народа", - заявил Давутоглу, отвечая на вопрос о возможном проведении досрочных выборов.