Давутоглу: ВС Турции приняли меры реагирования на угрозу у границ страны

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Турция применила правила реагирования на трансграничные угрозы и нанесла удар по целям Сил народной самообороны (СНС) сирийских курдов. С таким утверждением выступил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

"Вчера и сегодня эта террористическая организация (СНС), являющаяся также частью сирийского режима, совершила нападения на город Азез (Сирия). Во время этих нападений была совершена агрессия против наших границ, то есть возникла ситуация, когда нам было необходимо принять меры реагирования. Было оказано противодействие представляющим угрозу силам в городе Азез и возле него", - подчеркнул он.

Давутоглу, слова которого цитирует телеканал TRT, заявил, что эти меры были приняты как "для недопущения волны беженцев в направлении Турции, так и для противодействия угрозе, связанной с попытками этой организации создать себе в Сирии поле для деятельности".

По словам Давутоглу, "Турция не будет молчать и будет реагировать на каждый шаг СНС". "СНС не является курдской организацией. Рабочая партия Курдистана и СНС - это террористы. Они должны уйти из Азеза", - заявил премьер Турции, информирует Report со ссылкой на ТАСС.