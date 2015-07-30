​Давутоглу: У Турции достаточно сил, чтобы справиться и с 33 группировками боевиков

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "У Турции достаточно возможностей для борьбы с любой группой боевиков, угрожающих безопасности страны".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом заявил премьер-министр страны и председатель Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмет Давутоглу.

"У нас есть сила, способная конкурировать не только с тремя группами боевиков, Турция способна даже конкурировать и с 33 подобными группами одновременно", - заявил он на встрече членов партии.

По его словам, операции, проводимые против "Рабочей партии Курдистана" (РПК), "Исламского государства" (ИГ) и крайне-правой "Революционной народно-освободительной партии-фронта" (РНОП-Ф) в последнее время, будут продолжаться до того момента, пока все они не будут разоружены и не покинут страну.

"Все эти атаки (террористических группировок - ред.) имеют три уровня: их первая цель - это Турецкая Республика, демократия и права человека. Вторая цель - это общественная безопасность и третья цель - международный имидж Турции", - подчеркнул глава турецкого правительства.