​Давутоглу: Турецкие ВС наносят удары только по объектам ИГ

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Турецкая армия, которая с пятницы атакует позиции боевиков "Исламского государства" (ИГ) на севере Сирии и Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, наносит удары только по военной инфраструктуре этих организаций, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Вооруженные силы Турции начали в пятницу атаки на цели ИГ и РПК. Удары были нанесены с истребителей F-16, а также из танков и артиллерии с приграничной территории Турции.

"Бомбовые удары были направлены на известные военные цели, включая Кандиль в Северном Ираке, и самые важные командные пункты и склады вооружения ИГ в Сирии. На этих территориях никого из мирных жителей не было, никто из них не погиб", - сказал премьер журналистам.

Обстановка в Турции резко обострилась за последнюю неделю после организованного ИГ теракта в Суруче на границе с Сирией и убийств полицейских в юго-восточных провинциях, ответственность за которые взяла РПК.